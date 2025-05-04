Как получить статус ветерана труда в 2025 году: льготы, выплаты, компенсации

Величина выплат ветеранам труда устанавливается в соответствии с нормативными актами субъектов Российской Федерации, при этом обязательная индексация на федеральном уровне не предусмотрена. Однако в большинстве регионов уже принято решение об увеличении ежемесячных доплат с 2025 года. Так, в Московской области размер выплаты возрос на 1%, в Санкт-Петербурге — на 4,61%, а в Ставропольском крае, Челябинской области и Республике Татарстан доплата проиндексирована на 4%.