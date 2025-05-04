В семи российских округах уровень рек повысится до опасных отметок

«В Томской области на реке Чая, это приток Оби, там тоже подтопление, до 5 мая будет превышена отметка опасного явления. В Якутии, на реке Лене и притоках — тоже превышение отметки по 6 мая, а в Приморском крае — на реке Уссури», — сказал Вильфанд.