В семи российских округах уровень рек повысится до опасных отметок

В семи российских округах прогнозируется повышение уровня рек до опасных отметок, при этом близлежащие населенные пункты могут быть подтоплены. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Сообщается, что в ближайшие трое суток ожидается превышение опасной отметки на реках Онега и Ваймуга в Архангельской области и Карелии, а также на реке Вишера в Коми и на реках Ветлуга и Ужа в Костромской области.
В горных реках Карачаево-Черкессии и Северной Осетии достижение неблагоприятных отметок прогнозируется до 5 мая. Метеоролог также назвал сложной ситуацию на юге Урала и Сибири, отметив, что в Тюменской области уже происходит подтопление населенных пунктов.
«В Томской области на реке Чая, это приток Оби, там тоже подтопление, до 5 мая будет превышена отметка опасного явления. В Якутии, на реке Лене и притоках — тоже превышение отметки по 6 мая, а в Приморском крае — на реке Уссури», — сказал Вильфанд.
Напомним, в ночь на 2 мая снегом засыпало часть Москвы, Красногорск, Дмитров, Сергиев Посад, Солнечногорск, Клин, Талдом. Ненастье побило рекорд, который держался больше столетия.
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