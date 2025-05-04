В США предупредили об опасных грибах-убийцах, угрожающих миру

Ученые подчеркивают, что мир приближается к «переломному моменту» в распространении этих патогенов. Более 90% видов грибов еще не изучены, что делает их менее исследованными по сравнению с многими растениями и животными. Ежегодно от инвазивных грибковых инфекций умирает около 3,8 миллиона человек, причем аспергиллез представляет особую опасность для людей с ослабленной иммунной системой.