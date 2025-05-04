В США предупредили об опасных грибах-убийцах, угрожающих миру

Ученые указывают на приближение «переломного момента» в распространении патогенов.
Повышение температуры на планете способствует распространению грибка Aspergillus, угрожающего здоровью миллионов людей. Об этом пишет газета Financial Times.
«Грибы-убийцы будут распространяться по мере потепления климата», — говорится в материале газеты. Там добавили, что повышение температуры ведет к расширению распространения грибка Aspergillus, который ежегодно заражает миллионы людей. Изменения климата увеличивают географию потенциально смертельных патогенов, включая грибковые инфекции, описание которых затруднено из-за их устойчивости к медикаментам и нехватки эффективного лечения.
Ученые подчеркивают, что мир приближается к «переломному моменту» в распространении этих патогенов. Более 90% видов грибов еще не изучены, что делает их менее исследованными по сравнению с многими растениями и животными. Ежегодно от инвазивных грибковых инфекций умирает около 3,8 миллиона человек, причем аспергиллез представляет особую опасность для людей с ослабленной иммунной системой.
Aspergillus fumigatus, один из самых опасных грибков, может распространиться на 77% новых территорий к 2100 году, если продолжится использование ископаемого топлива. Это может привести к дополнительным девяти миллионам зараженных в Европе, заключили в материале.