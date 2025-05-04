Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 мая

Овнам предстоит не самый простой день, но им удастся разобраться со всеми трудностями, если они сохранят здравый смысл. Не стоит спешить, поскольку у вас в запасе еще достаточно времени, чтобы продумать план дальнейших действий. Не исключительно, что вы сможете преуспеть в профессиональной сфере. Ищите подход к разным людям, чтобы не потерять доверие.