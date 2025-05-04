Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 4 мая.
Овнам предстоит не самый простой день, но им удастся разобраться со всеми трудностями, если они сохранят здравый смысл. Не стоит спешить, поскольку у вас в запасе еще достаточно времени, чтобы продумать план дальнейших действий. Не исключительно, что вы сможете преуспеть в профессиональной сфере. Ищите подход к разным людям, чтобы не потерять доверие.
Удача улыбнется Тельцам, если вы будете принимать все решения самостоятельно и без принуждения со стороны. Не подавляйте свой лидерский потенциал. Вам удастся собрать вокруг себя близких по духу людей. Хорошие вести могут прийти из-за рубежа. Вечером уделите внимание спорту, но не изматывайте себя тяжелыми нагрузками.
Непростой день предстоит Близнецам. Не исключены неожиданные происшествия, события, которые застанут вас врасплох. Больше обычного будете спешить, впопыхах придется принимать важные решения. Окружающие будут надеяться на вашу помощь, не отказывайте им. Не стоит переоценивать свои силы, уделите внимание себе во второй половине дня.
Звезды обещают Ракам подходящий день для новых открытий. Ваш творческий потенциал сейчас на довольно высоком уровне. С удовольствием обучаетесь новому. Хорошее время для переговоров с партнерами по бизнесу, деловых поездок. В личных отношениях решите, что вам лучше сейчас, и сделайте первый шаг.
Львов ожидает череда неожиданных событий, которые перевернут все ваши планы на ближайшее время. Вы сможете избежать крупных ошибок и неверных решений. Оставьте решение сложных вопросов остальным. Вечером погрузитесь в приятную атмосферу отдыха или веселых посиделок.
Девы будут стремиться сделать как можно больше дел. Первая половина дня окажется гораздо плодотворнее, чем вторая. Ответы на непростые вызовы лучше искать вместе с другими. Берегите энергию, держитесь в стороне от стресса. Можете столкнуться с неприятными людьми, которые вас обидят.
День у Весов пройдет неплохо, если получится избежать ссор и споров. Другие могут провоцировать вас на сильные эмоции, оставайтесь спокойны. Деловые задачи обсуждайте без усложнений и переходов на личности. Конструктивный диалог сейчас выгоднее разборок. Сможете обойти все острые углы.
Несмотря на определенные сложности, Скорпионам предстоит хороший день. Вы будете пытаться успеть многое, однако это получится, если не отвлекаться на сторонние вопросы. Можно обсуждать важные задачи, решить домашние дела, совершить удачные покупки.
Стрельцов ждет утомительный, но продуктивный день. Не исключены неудачные совпадения. Если не откажетесь от задуманного, сможете добиться своего. Возможны сложности в общении, напряженные моменты. Вы склонны говорить то, что у вас на уме. А это может далеко не у всех найти отклик. Старайтесь не наживать новых врагов.
Козерогам сейчас важно внимательно изучить текущие события, чтобы определить свои дальнейшие шаги. Возможны временные трудности и неожиданные препятствия, однако вы способны с ними справиться. К вечеру стоит ожидать хороших новостей, также появится шанс посвятить время тому, что приносит радость.
Водолеям звезды советуют сохранять спокойствие. День может оказаться не самым легким, но даже в таких условиях можно найти пути для роста. Сложно сохранять доброжелательность с теми, кто проверяет ваше терпение. Незначительные ошибки сейчас легко исправить.
Рыбам добиться успехов помогут друзья и союзники. Не исключены удачные совпадения. Будет шанс помочь людям, которые когда-то вас выручили. Старайтесь не спешить, особенно принимая важные решения. В сложных ситуациях дайте волю интуиции, она поможет найти наиболее оптимальный выход, передает «Российская газета».