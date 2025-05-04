Юрист Пономарева сообщила о штрафе за мойку автомобиля на даче

Если же привлекут по статье 8.6 КоАП за порчу земель, то штраф составит от трех до пяти тысяч рублей. Если мыть машину на берегу водоема, то придется заплатить от трех до 4,5 тысячи рублей (статья 8.42 КоАП), рассказала она.