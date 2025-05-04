Юрист Пономарева сообщила о штрафе за мойку автомобиля на даче

Мыть машину нужно в специально отведенных местах — автомойках. Если делать это на даче, то можно заплатить штраф. Об этом сообщила юрист Елена Пономарева.
— Могут привлечь к ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП). Тогда может быть вынесено предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей, — цитирует ее агентство «Прайм».
Если же привлекут по статье 8.6 КоАП за порчу земель, то штраф составит от трех до пяти тысяч рублей. Если мыть машину на берегу водоема, то придется заплатить от трех до 4,5 тысячи рублей (статья 8.42 КоАП), рассказала она.
Но закон не запрещает просто протирать влажной тряпкой фары, стекла и регистрационные знаки. Штрафа в данном случае не будет, потому что не происходит полноценная мойка.
В регионах могут быть свои штрафы за мойку машины в неположенном месте. Так, в Московской области придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей, уточнила Пономарева в беседе с порталом.
Выращивание некоторых растений и грибов на дачных участках может привести к уголовной ответственности. Об этом рассказал представитель Роскачества Игорь Поздняков.