Дмитриев: против Маска ведут кампанию по дезинформации

Против Илона Маска проводится «хорошо скоординированная» кампания по дезинформации, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он прокомментировал мнение пользователя соцсети X*, который сравнил число публикаций о Маске и деле высланного из Соединённых Штатов в Сальвадор мигранта.
В посте сказано, что сообщения о нелегальном мигранте в 96 процентов случаев освещаются в средствах массовой информации «в положительном ключе», при этом заявления Маска в 96 процентах случаев комментируют в «негативном ключе». Сам Маск отреагировал на этот анализ словом «бардак».
«Хорошо скоординированная кампания по дезинформации против Илона Маска является классическим примером использования ложных нарративов и запугивания любого, кто ставит под вопрос статус-кво. Кто ею управляет?», — написал глава РФПИ.
Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск назвал тиранией отстранения от выборов правых сил в ряде стран.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.