Дмитриев: против Маска ведут кампанию по дезинформации

В посте сказано, что сообщения о нелегальном мигранте в 96 процентов случаев освещаются в средствах массовой информации «в положительном ключе», при этом заявления Маска в 96 процентах случаев комментируют в «негативном ключе». Сам Маск отреагировал на этот анализ словом «бардак».