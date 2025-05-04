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Дмитриев: против Маска ведут кампанию по дезинформации

Эта кампания является классическим примером использования ложных нарративов.

Источник: Аргументы и факты

Против Илона Маска проводится «хорошо скоординированная» кампания по дезинформации, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал мнение пользователя соцсети X*, который сравнил число публикаций о Маске и деле высланного из Соединённых Штатов в Сальвадор мигранта.

В посте сказано, что сообщения о нелегальном мигранте в 96 процентов случаев освещаются в средствах массовой информации «в положительном ключе», при этом заявления Маска в 96 процентах случаев комментируют в «негативном ключе». Сам Маск отреагировал на этот анализ словом «бардак».

«Хорошо скоординированная кампания по дезинформации против Илона Маска является классическим примером использования ложных нарративов и запугивания любого, кто ставит под вопрос статус-кво. Кто ею управляет?», — написал глава РФПИ.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск назвал тиранией отстранения от выборов правых сил в ряде стран.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.