Стало известно, в каких регионах России сильнее всего подорожают новые квартиры

Республика Коми выделяется сочетанием ключевых факторов: 21% населения зарабатывает более 100 тыс. рублей в месяц, объём строительства составляет всего 316 кв. м на 1000 жителей, а предложение сократилось на 13%. В 2023 году цены выросли на 25%, но в 2024-м снизились на 19%, что может указывать на возможность восстановления, выяснили аналитики KEY CAPITAL.