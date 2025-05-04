Пенсии россиян могут уменьшиться: Вот каковы причины этого

Россияне могут столкнуться с уменьшением пенсионных выплат в ряде ситуаций. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.