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Пенсии россиян могут уменьшиться: Вот каковы причины этого

Доцент Иванова-Швец: Пенсия может уменьшиться при перерасчете.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут столкнуться с уменьшением пенсионных выплат в ряде ситуаций. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Речь идет о перерасчете, смене места жительства, взыскании задолженности, трудоустройстве и отмене доплат за иждивенцев.

«Если пожилой человек переходит из статуса неработающего в статус работающего, может исключаться региональная доплата, поскольку общая сумма дохода трудоустроенного пенсионера, как правило, выше прожиточного минимума», — сказала эксперт в интервью агентству «Прайм».

При перерасчете же пенсия может уменьшится, если изначально пенсионеру неправильно рассчитали размер выплаты.

Напомним, с 2026 года правительство перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Это коснется почти 40 миллионов россиян. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем в России предложили реформировать систему индексации пенсий, привязав ее не к общим показателям инфляции, а к реальным расходам пенсионеров на базовые потребности.