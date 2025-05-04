Музей под открытым небом «Хохловка» с 1 мая перешел на летний режим работы

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» с 1 мая изменил режим работы. До 31 октября он будет работать по летнему графику.
Музей начал принимать посетителей ежедневно — с 10:00 до 18:00. Вход на территорию музейного комплекса до 17:00. В последний понедельник месяца — санитарный день.
Вместе с режимом работы музея изменилось расписание автобусного маршрута № 340 «Пермь-Хохловка». Отправление автобусов с автовокзала Перми — 06:05, 08:30, 10:30, 13:30, 15:00, 16:00, 18:05; из Хохловки — 07:20, 10:00, 12:00, 14:45, 16:40, 18:00, 19:20.
В музее также сообщили о проведении 28 апреля акарицидной (противоклещевой) обработке. В преддверии майских праздников обработали основные туристические маршруты и административную зону.