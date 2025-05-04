Почему пенсия пришла ниже обычного: возможные причины, куда обращаться

Кроме того, удержания могут быть произведены по решению СФР в случаях, когда пенсионер не предоставил информацию о факторах, способных повлиять на размер пенсии, в результате чего ему были начислены и выплачены излишние суммы. Например, если пенсионер устроился на работу, но не сообщил об этом в СФР, ему могут пересчитать социальную доплату, которая положена только неработающим.