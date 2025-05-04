Компания «ВодоходЪ» подготовила проект о вкладе речного флота в Победу

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более 2,5 миллионов человек было эвакуировано речным флотом в период Великой Отечественной войны, следует из совместного проекта круизной компании «ВодоходЪ» и Музея морского и речного флота к 80-летию Победы, с которым ознакомилось РИА Новости.
«Невозможно переоценить вклад речного флота в Великую Победу. В годы войны речным флотом было эвакуировано более 2,5 миллионов человек, перевезено более 1,5 миллионов тонн грузов, 17 000 единиц различной техники, 2 миллиона голов скота. Многие речники были награждены орденами и медалями за самоотверженный труд, проявленный героизм, выполнение заданий в годы войны», — поделились в пресс-службе «Водохода».
Потери речного флота в годы войны составили более тысячи самоходных судов, около 2,6 тысячи грузовых несамоходных судов, отмечают авторы проекта. В непростой для страны период 479 пристаней и пристанских пунктов лежали в развалинах.
В текущем году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк» в память о советских гражданах, которые ковали победу не только для страны, но и для всего мира.