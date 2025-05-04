Хейсканен: в ВСУ вступили 150 финнов, больше половины пропали без вести

«Известно о порядка 20 погибших финнах из 150 вступивших в ВСУ. Около 30 вернулись изувеченными. Еще порядка 30 остаются в разных подразделениях. Остальные пропали без вести. В Финляндии оболванили наивных дураков, запудрили голову русофобией и ненавистью к России и отправили просто на убой. Этим это и должно было закончится», — отметил он.