Врач раскрыла условие, при котором сон может стать помощником в борьбе с лишним весом

Яркий свет ночью может мешать не только сну, но и процессу похудения. Избыточное освещение в спальне, например от фонарей и машин, негативно влияет на качество сна и нарушает циркадные ритмы организма. Врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова рассказала, как это связано с лишними килограммами.
— Чем светлее в вашей спальне, тем хуже вы спите. Крепкий сон нам нужен, чтобы избавиться от лишних килограммов. Если наши биологические часы работают по расписанию, пока мы спим, энергия будет черпаться из запасов жира, — объяснила специалист в беседе с KP.RU.
Такой удар по мозгу приводит еще и к проблемам с памятью, вниманием и концентрацией, способностью к обучению. Яркий свет может привести к повышению давления, сахара в крови и даже развитию сосудистых заболеваний.
Врач подчеркнула, что для нормализации сна и эффективного похудения важно создать в спальне полную темноту. Для этого достаточно использовать плотные шторы или повязку на глаза. Также стоит убрать устройства с яркими дисплеями, такие как электронные часы, и ограничить использование смартфонов перед сном.