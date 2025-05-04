Врач раскрыла условие, при котором сон может стать помощником в борьбе с лишним весом

— Чем светлее в вашей спальне, тем хуже вы спите. Крепкий сон нам нужен, чтобы избавиться от лишних килограммов. Если наши биологические часы работают по расписанию, пока мы спим, энергия будет черпаться из запасов жира, — объяснила специалист в беседе с KP.RU.