Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создатель «Дневника Хача» Сардаров задолжал ФНС почти полмиллиона рублей

Видеоблогер Амиран Сардаров, известный как создатель канала «Дневник Хача», должен Федеральной налоговой службе (ФНС) почти полмиллиона рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Сумма недоимки составляет 491 тысяча рублей.

Видеоблогер Амиран Сардаров, известный как создатель канала «Дневник Хача», должен Федеральной налоговой службе (ФНС) почти полмиллиона рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Сумма недоимки Федеральной налоговой службой по ИНН индивидуального предпринимателя Сардарова Амирана составляет 491 тысяча 489 рублей», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Канал Сардарова на видеохостинге YouTube насчитывает 5,7 миллиона подписчиков. Он также получил широкую известность благодаря своему участию в различных телевизионных шоу и фильмах.