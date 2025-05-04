К празднику 9 Мая в Омск придет жара

Значительно потеплеет на следующей неделе уже к среде, 6 мая. По данным сервиса, вечерняя температура в этот день составит +22 градуса. 7 мая — от + 22 градусов днем до +14 ночью. Из минусов — в этот день начнется дождь, и в дальнейшем осадки прогнозируются почти на все выходные дни: с 8 по 9 мая включительно.