К празднику 9 Мая в Омск придет жара

После достаточно прохладных первомайских выходных следующие майские праздники в Омске обещают быть жаркими. По прогнозу сервиса погоды Gismeteo, на День Победы в Омске будет + 23 градуса.
Значительно потеплеет на следующей неделе уже к среде, 6 мая. По данным сервиса, вечерняя температура в этот день составит +22 градуса. 7 мая — от + 22 градусов днем до +14 ночью. Из минусов — в этот день начнется дождь, и в дальнейшем осадки прогнозируются почти на все выходные дни: с 8 по 9 мая включительно.
Такая же температура воздуха сохранится в Омске 8 мая. 9 мая, в День Победы, — + 23 днем и +14 ночью. 10 мая дневная температура составит + 22 градуса, дождя в этот день не будет.
А вот с воскресенья, 11 мая, в Омске снова начнется похолодание. Ночью столбик термометра опустится до + 11 градусов, днем — всего + 15. Пройдет дождь.