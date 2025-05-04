Грозы, ливни и порывистый ветер. Прогноз погоды на 4 мая

Ожидаются сильные дожди и грозы. Днем местами порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит +3..+9°С (по югу — +10..+14°С), максимальная днем — от +10°С по северу до +24°С по юго-востоку. Атмосферное давление ночью и утром будет падать, днем расти.
Прогноз по регионам:
Минск. +14..+16. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%), возможна гроза.
Брест. +16..+18. Облачно с прояснениями. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%), возможна гроза.
Витебск. +13..+15. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 70−80%).
Гомель. +22..+24. Облачно. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%), возможна гроза.
Гродно. +13..+15. Облачно с прояснениями. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%), возможна гроза.
Могилев. +17..+19. Облачно, ночью с прояснениями. Временами дождь (вероятность осадков более 90%), возможна гроза.