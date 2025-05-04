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Грозы, ливни и порывистый ветер. Прогноз погоды на 4 мая

На погоду в Беларуси 4 мая повлияет волновой циклон, центр которого сместится с территории Польши в Беларусь, сообщает Белгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 100% 757 мм рт. ст. +17°
Источник: Агентство «Москва»

Ожидаются сильные дожди и грозы. Днем местами порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит +3..+9°С (по югу — +10..+14°С), максимальная днем — от +10°С по северу до +24°С по юго-востоку. Атмосферное давление ночью и утром будет падать, днем расти.

Прогноз по регионам:

Минск. +14..+16. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%), возможна гроза.

Брест. +16..+18. Облачно с прояснениями. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%), возможна гроза.

Витебск. +13..+15. Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 70−80%).

Гомель. +22..+24. Облачно. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%), возможна гроза.

Гродно. +13..+15. Облачно с прояснениями. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%), возможна гроза.

Могилев. +17..+19. Облачно, ночью с прояснениями. Временами дождь (вероятность осадков более 90%), возможна гроза.