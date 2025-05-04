«Десантники не умирают»: боец Добрый с ранением спас четверых сослуживцев

«Бабушка, лет под 90, она не хотела эвакуироваться. Куры у нее там были, от дома ничего не осталось, но кур она кормила. И в нее прям при наших солдатах дрон спикировал. Руку оторвало. Вот стоит группа солдат и бабушка… Для чего ВСУ это сделали? Для устрашения?» — сказал штурмовик.