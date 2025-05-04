«Десантники не умирают»: боец Добрый с ранением спас четверых сослуживцев

Штурмовик ВС РФ с позывным Добрый получил серьезное ранение после удара украинского дрона, но, несмотря на это, спас четверых сослуживцев и занял опорник противника в курском приграничье. Боец рассказал, с какими ужасами ему пришлось столкнуться во время участия в боевых действиях в Курской области.
Осколки были везде.
Добрый участвовал в боевых действиях в Новоивановке, Леонидовке и Александрии Курской области. На одном из участков в него прилетел боеприпас, сброшенный с дрона. Остаться в живых ему удалось в том числе благодаря каске.
«Посмотри, как каску разломало. Каска спасает. Ударило сбросом (с дрона — ред.). Осколки в челюсти, под глазом, в руке осколок. Десантники не умирают, они десантируются в ад», — сказал штурмовик финскому журналисту Кости Хейсканену, который поделился разговором с aif.ru.
Добрый добавил, что в посадках под Курском практически все деревья были в осколках от сбросов с украинских БПЛА.
ВСУ показательно напали на пенсионерку.
Во время участия в боевых действиях Добрый видел и слышал немало ужасающих событий, связанных с мирными жителями. Например, украинские военные для устрашения нападали на людей прямо на глазах у бойцов ВС РФ. Подобный инцидент произошел на участке по дороге из Коренева в Новоивановку, рассказал Добрый.
ВСУ поразили дроном 90-летнюю жительницу, хотя недалеко от нее стояла группа бойцов ВС РФ. Добрый считает, что ВСУ могли специально атаковать пожилую женщину.
«Бабушка, лет под 90, она не хотела эвакуироваться. Куры у нее там были, от дома ничего не осталось, но кур она кормила. И в нее прям при наших солдатах дрон спикировал. Руку оторвало. Вот стоит группа солдат и бабушка… Для чего ВСУ это сделали? Для устрашения?» — сказал штурмовик.
Украинцы убили ребенка и зарезали женщину.
Жертвами ВСУ во время оккупации курского приграничья становились дети, женщины и пожилые. Украинцы не жалели никого.
Добрый рассказал, что разведчики под Суджей обнаружили обезглавленную девочку в возрасте до 10 лет.
«Разведчики под Суджей находили (погибших — ред.) детей… Человек пять было детей. Девочка, ей до 10 лет, ей отрезали голову», — сказал российский боец.
Еще одну женщину солдаты ВСУ изнасиловали, а потом зарезали.
«Непонятно, что в головах у них (ВСУ — ред.). Женщину изнасиловали, а потом затыкали. Вся грудь в ножевых ранениях», — отметил Добрый.
О случаях изнасилования ранее рассказывали и сами местные жители, которым удалось спастись. Так, в Казачьей Локне ВСУ угрожали многодетной матери насилием в присутствии ее детей, сообщала эвакуированная жительница села.
Командир «Ахмата» Апти Алаудинов также отмечал, что бойцы спецназа находили много запытанных и изнасилованных погибших.
Наемники и ВСУ бежали при «запахе жареного».
Иностранные наемники и военные подразделений теробороны ВСУ не были мотивированы, при возможности они убегали, рассказал Добрый. По его словам, в курском приграничье воевали на стороне украинской армии не только поляки, но и испаноговорящие граждане.
«Если брать тероборону или украинцев, которые с синим скотчем ходят, то у них ни мотивации, ни оборудования. Насчет мотивации (наемников — ред.), разумеется, если чувствуют, что жареным пахнет, они бегут», — отметил боец.
Также он добавил, что наемники укомплектованы куда лучше, чем тероборона ВСУ.
«Даже если сравнить аптечку, из чего она состоит. Не знаю, покупают ли наемники все за свои деньги это и другое снабжение, но комплектация у них гораздо лучше», — пояснил Добрый.