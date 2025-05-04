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Космодром Старбейс со штаб-квартирой SpaceX в Техасе станет городом

Космодром Старбейс в Техасе, где располагается штаб-квартира компании SpaceX Илона Маска, получит статус самостоятельного города. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на предварительные результаты голосования.

Источник: Life.ru

«Избиратели в южном Техасе принесли Илону Маску решительную победу, подавляющим большинством голосов поддержав создание Старбейса в качестве самостоятельного города», — отмечает агентство.

Из 177 подсчитанных голосов лишь четверо выступили против преобразования базы в город. Голосование также определило трёх городских чиновников, каждый из которых раньше работал или продолжает трудиться в SpaceX.

Илон Маск отреагировал на результаты голосования на своей странице в соцсети Х. Он заявил, что Старбейс теперь — «настоящий город».

Как сообщал Life.ru, Маск объявил о планах сделать штаб-квартиру SpaceX городом Старбейс ещё в середине декабря 2024 года. На тот момент на базе проживали несколько сотен сотрудников.