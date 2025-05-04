Космодром Старбейс со штаб-квартирой SpaceX в Техасе станет городом

«Избиратели в южном Техасе принесли Илону Маску решительную победу, подавляющим большинством голосов поддержав создание Старбейса в качестве самостоятельного города», — отмечает агентство.
Из 177 подсчитанных голосов лишь четверо выступили против преобразования базы в город. Голосование также определило трёх городских чиновников, каждый из которых раньше работал или продолжает трудиться в SpaceX.
Илон Маск отреагировал на результаты голосования на своей странице в соцсети Х. Он заявил, что Старбейс теперь — «настоящий город».
Как сообщал Life.ru, Маск объявил о планах сделать штаб-квартиру SpaceX городом Старбейс ещё в середине декабря 2024 года. На тот момент на базе проживали несколько сотен сотрудников.