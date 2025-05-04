76% офисных работников Иркутска часто перерабатывают

Систематические переработки чаще всего встречаются среди сотрудников на гибридном графике (39%). Они же наиболее подвержены переживаниям о своей эффективности. Удалённые работники также часто беспокоятся о результативности труда, хотя среди них и сотрудников на гибридном графике больше тех, кто абсолютно уверен в доверии руководства (40% и 42% соответственно).