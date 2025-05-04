76% офисных работников Иркутска часто перерабатывают

Сервис SuperJob представил результаты масштабного исследования трудового графика жителей Иркутска. Об этом сообщает ИА «Байкал24». В опросе приняли участие 1600 офисных сотрудников. Статистика показала, что три четверти респондентов (76%) вынуждены задерживаться на работе. При этом 33% из них перерабатывают на постоянной основе, а 43% делают это время от времени.
Более половины опрошенных (63%) ощущают необходимость постоянно подтверждать свою продуктивность. Из них 20% делают это регулярно, а 43% — иногда. Примечательно, что среди тех, кто постоянно перерабатывает, 32% наиболее остро чувствуют потребность доказывать свою полезность работодателю, опасаясь потерять работу или не получить повышение зарплаты.
Подавляющее большинство работников (90%) ощущают доверие со стороны начальства. Абсолютную уверенность в этом выражают 38% опрошенных, ещё 53% скорее уверены в доверии руководства. Интересно, что как среди тех, кто не чувствует необходимости доказывать свою эффективность (42%), так и среди регулярно перерабатывающих (42%) чаще всего встречается полная лояльность со стороны начальства.
Систематические переработки чаще всего встречаются среди сотрудников на гибридном графике (39%). Они же наиболее подвержены переживаниям о своей эффективности. Удалённые работники также часто беспокоятся о результативности труда, хотя среди них и сотрудников на гибридном графике больше тех, кто абсолютно уверен в доверии руководства (40% и 42% соответственно).
Исследование проводилось в период с 24 марта по 22 апреля 2025 года.