АВС: В Калифорнии самолет врезался в два жилых дома

Самолет упал на жилые дома в американском городе Сими-Вэлли, расположенном в штате Калифорния. Об этом информирует телекомпания ABC.
Речь идет о небольшом одномоторном самолете. Катастрофа произошла 4 мая около 14.00 по местному времени, что соответствует полуночи по московскому времени. Сообщается, что самолет врезался в два жилых дома, при этом произошло возгорание. Пилот погиб.
Напомним, в январе в Филадельфии разбился самолет санавиации, на борту которого находились шесть человек, в том числе пациент-ребенок.
В апреле в американском штате Флорида, недалеко от аэропорта Бока-Ратон, разбился легкомоторный самолёт Cessna 310R N8930N. Летательный аппарат долго кружился над взлётно-посадочной полосой и сжигал топливо, однако в итоге просто упал неподалёку. На месте крушения начался сильный пожар.
Также сообщалось, что частный самолет с тремя людьми на борту разбился в Швейцарских Альпах.