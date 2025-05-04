АВС: В Калифорнии самолет врезался в два жилых дома

Речь идет о небольшом одномоторном самолете. Катастрофа произошла 4 мая около 14.00 по местному времени, что соответствует полуночи по московскому времени. Сообщается, что самолет врезался в два жилых дома, при этом произошло возгорание. Пилот погиб.