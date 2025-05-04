Диетолог Кованова озвучила, как правильно соблюдать интервальное голодание

Интервальное голодание (ИГ) остается одной из самых обсуждаемых практик питания, вызывая как интерес, так и опасения. Диетолог, нутрициолог София Кованова рассказала aif.ru, какие режимы ИГ наиболее безопасны, кому такие практики противопоказаны и какие ошибки чаще всего совершают новички.
По словам эксперта, самым удобным режимом для большинства людей является схема 16:8, при которой человек 16 часов воздерживается от еды, а в течение восьми часов может принимать пищу.
«Он удобен тем, что плюс-минус совпадает с временем сна и бодрствования», — пояснила Софья Кованова.
Однако, как отметила диетолог, интервальное голодание подходит не всем: для некоторых людей длительные перерывы между приемами пищи могут серьезно навредить здоровью.
«ИГ категорически не рекомендуется людям с заболеваниями желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта, включая гастриты», — добавила эксперт.
Тем, кто впервые пробует ИГ, важно помнить о правильном выборе времени приемов пищи.
«Как бы то ни было, рекомендация одна: не надо начинать есть ночью или вечером, даже если вы не кушали в течение дня», — отметила эксперт.
Известно, что поздние ужины нарушают циркадные ритмы и могут отрицательно сказаться на обмене веществ.
Одной из самых частых ошибок новичков София Кованова назвала попытку скопировать режим, который помог другому человеку.
«Самая большая ошибка — практиковать то, что было подсмотрено у другого человека. Этот метод может вам не подходить в принципе, а здоровье восстанавливать потом сложно, долго и дорого», — предупредила она.
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