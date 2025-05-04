Россиянам раскрыли, сколько получают сотрудники в нефтегазовой отрасли

«Инженер по бурению (от 90 до 200 тысяч) / Супервайзер по бурению (от 90 до 180 тысяч). Супервайзер по капитальному ремонту скважин (КРС) (от 90 до 180 тысяч). Инженер АСУ ТП от 90 до 300 тысяч», — передает данные Fersol РИА Новости. Отмечается, что такие профессии требуют высшего образования в соответствующих областях.