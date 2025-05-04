Челябинские ученые намерены вырастить злаки в пустыне

В ходе исследования применялся песок, предоставленный партнерскими организациями из ОАЭ. Для повышения плодородности ученые обогатили его органоминеральными комплексами, что позволило создать устойчивую к засухе смесь с высокими влагоудерживающими свойствами.
Следующим этапом проекта станут полевые испытания разработанных грунтов в естественных условиях Аравийского полуострова. Цель испытаний — оценить эффективность технологии в восстановлении почв и адаптации сельскохозяйственных культур к засушливому климату региона.