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Челябинские ученые намерены вырастить злаки в пустыне

Специалисты факультета экологии Челябинского государственного университета провели эксперимент по выращиванию злаковых растений в условиях экстремальных температур, используя модифицированные песчаные грунты. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Источник: ЧелГУ

В ходе исследования применялся песок, предоставленный партнерскими организациями из ОАЭ. Для повышения плодородности ученые обогатили его органоминеральными комплексами, что позволило создать устойчивую к засухе смесь с высокими влагоудерживающими свойствами.

Следующим этапом проекта станут полевые испытания разработанных грунтов в естественных условиях Аравийского полуострова. Цель испытаний — оценить эффективность технологии в восстановлении почв и адаптации сельскохозяйственных культур к засушливому климату региона.