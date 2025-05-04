Ремонт улицы Геологов стартовал в Иркутске

Напомним, с 28 апреля Руслан Болотов официально заступил на второй срок в должности мэра столицы Приангарья. Но перед началом инаугурации градоначальник представил отчет об успехах, достигнутых в развитии города за последние 5 лет, а также о планах, которые предстоит реализовать.