Ремонт улицы Геологов стартовал в Иркутске

В Иркутске стартовал ремонт улицы Геологов. Масштаб работ охватывает участок протяженностью около километра — от улицы Академической до дома № 28 по Геологов. Об этом рассказали в администрации города.
— Сейчас обустраивают основание дорожного полотна, укрепляют обочины, устанавливают бордюрный камень, — уточняют в мэрии. — Затем будут заасфальтированы тротуары. Также смонтируют освещение и дорожные знаки, сделают искусственные неровности, нанесут разметку.
Подрядчик гарантирует ускоренный темп работ с завершением к середине лета. Важная часть ремонта — обустройство пешеходной зоны и благоустройство прилегающей территории. Особое внимание уделяется решению проблемы с организацией тротуаров на узком участке дороги.
Напомним, с 28 апреля Руслан Болотов официально заступил на второй срок в должности мэра столицы Приангарья. Но перед началом инаугурации градоначальник представил отчет об успехах, достигнутых в развитии города за последние 5 лет, а также о планах, которые предстоит реализовать.