Блогер Сардаров задолжал почти полмиллиона за коммунальные платежи

Блогер Амиран Сардаров, который ведет на YouTube канал «Дневник Хача» с 5,7 млн подписчиков, накопил почти полумиллионные долги по коммунальным платежам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Федеральную налоговую службу.
«Сумма недоимки Федеральной налоговой службой по ИНН индивидуального предпринимателя Сардарова Амирана составляет 491 тыс. 489 рублей», — сказано в публикации.
Сардаров известен также как участник ряда телешоу.
Ранее сообщалось, что блогер Амиран Сардаров накопил штрафы за нарушение ПДД более чем на полмиллиона рублей.
Тем временем певица Жанна Агузарова попала в число неплательщиков коммуналки. Долг Агузаровой вырос настолько, что дело дошло до суда. Истцом выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. 17 апреля суд вынес решение в пользу истца.
Также суд взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой долг по коммунальным платежам.