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Профессор Миршаймер: Европа и Украина не заинтересованы в сделке с РФ

По его словам, Европа и Украина не заинтересованы в компромиссах.

Источник: Аргументы и факты

Киев и европейские государства не собираются заключать сделку с Российской Федерацией, заявил профессор из Соединённых Штатов Джон Миршаймер.

«Европа и Украина не заинтересованы в компромиссах, и уж точно не заинтересованы в сделке с РФ», — сказал он, заявление прозвучало в эфире его YouTube-канала.

Профессор Чикагского университета отметил, что, если договорённость между РФ и Вашингтоном будет достигнуто, следует заставить Киев, Британию и ЕС соблюдать условия.

«Существует три больших проблемы, у которых нет решения: территории, демилитаризация и гарантии безопасности, точки зрения по которым кардинально противоположны», — добавил он.

Ранее Миршаймер заявил, что Запад потерпел поражение на Украине. Он подчеркнул, что западным государствам следует срочно идти на сделку.