Киев и европейские государства не собираются заключать сделку с Российской Федерацией, заявил профессор из Соединённых Штатов Джон Миршаймер.
«Европа и Украина не заинтересованы в компромиссах, и уж точно не заинтересованы в сделке с РФ», — сказал он, заявление прозвучало в эфире его YouTube-канала.
Профессор Чикагского университета отметил, что, если договорённость между РФ и Вашингтоном будет достигнуто, следует заставить Киев, Британию и ЕС соблюдать условия.
«Существует три больших проблемы, у которых нет решения: территории, демилитаризация и гарантии безопасности, точки зрения по которым кардинально противоположны», — добавил он.
Ранее Миршаймер заявил, что Запад потерпел поражение на Украине. Он подчеркнул, что западным государствам следует срочно идти на сделку.