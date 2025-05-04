Новая Skoda Kodiaq при возвращении бренда в РФ будет стоить от ₽4,5 млн

При возвращении в Россию бренда Skoda стоимость его модели Kodiaq будет от 4,5 миллионов рублей, причем, новая версия автомобиля очень отличается от той, что продавалась ранее в РФ. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил экс-президент РОАД Олег Мосеев.
«Kodiaq обойдется примерно в 4,5−5 миллионов рублей, топовые версии — 5,5 миллиона. Речь идет о том, что машина будет привезена в Россию по импорту со всеми сертификатами и гарантиями от производителя, как было раньше. То есть он станет дороже в два раза, чем был. Но надо обращать внимание на то, что это новый Kodiaq. Он гораздо богаче по комплектации, установлены большие мониторы. Сравнивать с предыдущей версией не совсем правильно», — сказал собеседник издания.
Ранее стало известно, что Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio стали самыми востребованными автомобилями среди россиян в первом квартале 2025 года.
До этого Мосеев рассказывал aif.ru, что при возвращении бренда Kia на российский рынок ранее самая его популярная в РФ модель Kia Rio не будет стоить меньше 2 млн рублей.
Он также говорил, что южнокорейским и японским автопроизводителям, проявляющим интерес к возвращению на российский рынок, сделать это проще, чем европейским брендам.