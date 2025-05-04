Новая Skoda Kodiaq при возвращении бренда в РФ будет стоить от ₽4,5 млн

«Kodiaq обойдется примерно в 4,5−5 миллионов рублей, топовые версии — 5,5 миллиона. Речь идет о том, что машина будет привезена в Россию по импорту со всеми сертификатами и гарантиями от производителя, как было раньше. То есть он станет дороже в два раза, чем был. Но надо обращать внимание на то, что это новый Kodiaq. Он гораздо богаче по комплектации, установлены большие мониторы. Сравнивать с предыдущей версией не совсем правильно», — сказал собеседник издания.