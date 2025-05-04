Детей в Молдавии учат в школах, что молдаван как нации не существует

Более того, авторы позволяют себе искажать информацию. Так, ссылаясь на данные переписи населения от прошлого года, они заявляют, что в «Молдове, помимо румынского населения, составляющего большинство, около 82 процентов, которое идентифицирует себя как румынское или молдавское, проживают этнические меньшинства». При этом Национальное бюро статистики в отчете о проведении переписи указало, что 77,2 процента населения считают себя молдаванами и только 7,9 процента — румынами, сказано в статье.