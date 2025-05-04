Попытки провокаций наблюдались на мероприятиях, проводимых в США по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Александр Ким. «Без попыток провокаций и иных нежелательных акций не обошлось», — уточнил дипломат. Он также указал на небольшие улучшения в нынешней обстановке. Вместе с тем, по словам Кима, ситуация остаётся непростой. Дипломат подчеркнул, что посольство поддерживает проведение «Бессмертного полка» в Вашингтоне и других городах США. Советник-посланник отметил, что американские власти дали разрешение активистам на проведение ряда мероприятий, посвящённых 80-летию Победы. Напомним, 3 мая в Вашингтоне состоялось шествие «Бессмертного полка», которое было согласовано местной администрацией впервые за шесть лет. В акции приняли участие сотни людей, которые несли в руках транспаранты и портреты родственников.