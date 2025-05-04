В ГД предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда» для ОПК

Депутат Яна Лантратова направила письмо министру труда Антону Котякову с инициативой упростить присвоение звания «Ветеран труда» для сотрудников оборонно-промышленного комплекса.
«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории “Ветеран труда” для специалистов ОПК», — говорится в документе.
Глава комитета ГД по развитию гражданского общества заявила, что следует обеспечить соцзащиту работников ОПК, играющих ключевую роль в обеспечении безопасности РФ. Она отметила, что это особенно важно в «условиях текущих геополитических вызовов».
Депутат подчеркнула, что во время специальной военной операции сотрудники оборонно-промышленного комплекса работают в усиленном режиме. Они обеспечивают бесперебойную работу предприятий, а также поставки вооружения.
В обращении сказано, что для получения звания «Ветеран труда» работников ОПК предлагается «освободить от требования наличия ведомственных наград», у также уменьшить необходимый стаж (до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин).
«Мера поможет укрепить престиж профессий в оборонной сфере, обеспечить социальную справедливость и признание тем, кто вносит значительный вклад в защиту страны», — говорится в письме.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект об увеличении отпуска для ветеранов специальной военной операции.