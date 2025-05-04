Экономист Иванова-Швец объяснила, в каких случаях пенсия может уменьшиться

С 1 мая в РФ повысили пенсии для людей старше 80 лет и инвалидов I группы — фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое. Об этом 3 мая напомнил депутат Государственной думы Алексей Говырин. Также предусмотрена надбавка 1200 рублей за уход (кроме инвалидов с детства I группы). В этом году к 80-летию Победы ветераны и пострадавшие получат единовременные выплаты: 80 тысяч рублей — для инвалидов и вдов участников ВОВ, 55 тысяч рублей — бывшим узникам концлагерей.