Экономист Иванова-Швец объяснила, в каких случаях пенсия может уменьшиться

Размер пенсии может стать меньше при определенных обстоятельствах. Об этом сообщила экономист Людмила Иванова-Швец.
— Если пожилой человек переходит из статуса неработающего в статус работающего, то могут убрать региональную доплату, потому что общий доход работающего пенсионера, как правило, выше прожиточного минимума, — цитирует ее агентство «Прайм».
Также уменьшить сумму пенсии могут после перерасчета — в том случае, если пенсионеру неправильно рассчитали условия для назначения пенсии, завысив стаж работы.
Кроме того, размер выплаты может быть снижен при взыскании задолженности, смене места жительства, трудоустройстве и отмене доплат за иждивенцев, добавила специалист в беседе с порталом.
С 1 мая в РФ повысили пенсии для людей старше 80 лет и инвалидов I группы — фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое. Об этом 3 мая напомнил депутат Государственной думы Алексей Говырин. Также предусмотрена надбавка 1200 рублей за уход (кроме инвалидов с детства I группы). В этом году к 80-летию Победы ветераны и пострадавшие получат единовременные выплаты: 80 тысяч рублей — для инвалидов и вдов участников ВОВ, 55 тысяч рублей — бывшим узникам концлагерей.