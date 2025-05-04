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Bloomberg: База Маска в Техасе Старбейс станет самостоятельным городом

База Старбейс, где находится штаб-квартира компании SpaceX, станет городом.

Источник: Комсомольская правда

Находящаяся в Техасе база Старбейс, где расположена штаб-квартира компании SpaceX, станет городом. Таковы результаты санкционированного властями округа Камерон общественного голосования, в котором приняли участие 177 человек, информирует Bloomberg.

SpaceX принадлежит предпринимателю Илону Маску, входящему в команду президента США Дональда Трампа. В Старбейс в настоящий момент проживает более 200 человек.

Маск отреагировал на результаты голосования в социальной сети Х словами «настоящий город».

Ранее американские эксперты подсчитали, что предприниматель Илон Маск, возглавивший Департамент по повышению эффективности правительства (DOGE), потерял 113 млрд долларов из-за работы на президента США Дональда Трампа.

Тем временем в США обсуждается гипотеза о том, что Илон Маск решил народить легион своих детей и платит их матерям за молчание.

Накануне члены совета директоров компании Tesla начали искать замену генеральному директору Илону Маску. Это связано с недовольством некоторых инвесторов деятельностью миллиардера.