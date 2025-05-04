Синоптик предупредил о сильных дождях на майские в пяти округах РФ

В ближайшие дни на юге и в центре европейской части страны ожидаются заморозки. На Севере, в Мурманской области, ветер может усилиться до 27 м/с, а в Республике Коми осадки будут в виде дождя и снега. В Краснодарском крае и на Ставрополье также пройдут интенсивные дожди, но температура останется комфортной. В некоторых горных районах Крыма возможны заморозки до −2 градусов, а в Приволжье температура может опуститься до −3 градусов. В Сибирском округе, особенно в Туве, ожидаются дожди и мокрый снег, заключил Вильфанд.