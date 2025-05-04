Синоптик предупредил о сильных дождях на майские в пяти округах РФ

В Краснодарском крае и на Ставрополье пройдут дожди.
В ближайшие дни в пяти округах России ожидаются сильные дожди. Речь идет о Центральном, Южном, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном регионах. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В центре европейской части России, прежде всего в Калужской и Московской областях, ожидаются сильный дождь, гроза, ветер до 15−17 м/с», — передает слова Вильфанда ТАСС. Он добавил, что осадки также коснутся пяти округов России: Центрального, Южного, Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного округов.
В ближайшие дни на юге и в центре европейской части страны ожидаются заморозки. На Севере, в Мурманской области, ветер может усилиться до 27 м/с, а в Республике Коми осадки будут в виде дождя и снега. В Краснодарском крае и на Ставрополье также пройдут интенсивные дожди, но температура останется комфортной. В некоторых горных районах Крыма возможны заморозки до −2 градусов, а в Приволжье температура может опуститься до −3 градусов. В Сибирском округе, особенно в Туве, ожидаются дожди и мокрый снег, заключил Вильфанд.