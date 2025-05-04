Погода на 4 мая: грозы и дожди в Астане и Петропавловске, на юге до +37°C

Синоптики представили прогноз на воскресенье, 4 мая: облачная и неустойчивая погода сохранится на большей части территории страны, сообщает ИА El.kz.
В Астане ожидаются дождь, гроза и град, при порывах ветра до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+12°C, при этом на почве возможны заморозки, днём — до +24°C.
В Петропавловске также пройдут осадки с грозой и градом, ветер усилится до 25 м/с, температура днём — +16…+18°C.
На юге — в Шымкенте, Таразе и Туркестане — без осадков и жарко: дневные температуры достигнут +33…+37°C, ночью — от +14°C.
В Алматы и Конаеве осадки не прогнозируются, температура днём до +29°C, ветер умеренный. В Караганде — до +25°C, без осадков.
В западных и северных регионах — Павлодаре, Усть-Каменогорске, Уральске — прохладнее: днём от +18°C до +23°C, ночью местами до +2°C.
В Кызылорде и Жезказгане — переменная облачность, но жарко: до +37°C в дневное время. Ветер — до 14 м/с.
В целом по стране местами сохраняются туман, усиление ветра и возможные осадки. Жителям рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок и мероприятий на открытом воздухе.