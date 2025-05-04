Компания Маска за год планирует вживить возвращающий человеку зрение чип

В интервью телеканалу Fox News Маск рассказал о разработке компании под названием Blindsight. Это устройство позволяет людям, даже тем, кто родился слепым, видеть. Оно взаимодействует непосредственно со зрительной корой головного мозга. Маск выразил уверенность в том, что в течение года компания сможет внедрить первый имплант Blindsight человеку.