Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания Маска за год планирует вживить возвращающий человеку зрение чип

В будущем разработки будут помогать вновь начать ходить людям с повреждениями позвоночника.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск, основатель компании SpaceX и куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), выразил надежду на то, что его компания Neuralink в течение ближайшего года сможет создать и внедрить в человеческий мозг чип, который вернёт зрение.

В интервью телеканалу Fox News Маск рассказал о разработке компании под названием Blindsight. Это устройство позволяет людям, даже тем, кто родился слепым, видеть. Оно взаимодействует непосредственно со зрительной корой головного мозга. Маск выразил уверенность в том, что в течение года компания сможет внедрить первый имплант Blindsight человеку.

Кроме того, бизнесмен считает, что в будущем разработки Neuralink помогут людям с повреждениями позвоночника снова начать ходить.

Neuralink был создан Илоном Маском в июле 2016 года. Компания занимается разработкой чипов, которые можно будет вживлять в человеческий мозг. По мнению Маска, такие устройства позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям управлять компьютером силой мысли.

Ранее житель Аризоны Брэдфорд Смит, который страдает амиотрофическим склерозом, смог заговорить собственным голосом благодаря чипу Neuralink.