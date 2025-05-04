Компания Маска за год планирует вживить возвращающий человеку зрение чип

Илон Маск, основатель компании SpaceX и куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), выразил надежду на то, что его компания Neuralink в течение ближайшего года сможет создать и внедрить в человеческий мозг чип, который вернёт зрение.
В интервью телеканалу Fox News Маск рассказал о разработке компании под названием Blindsight. Это устройство позволяет людям, даже тем, кто родился слепым, видеть. Оно взаимодействует непосредственно со зрительной корой головного мозга. Маск выразил уверенность в том, что в течение года компания сможет внедрить первый имплант Blindsight человеку.
Кроме того, бизнесмен считает, что в будущем разработки Neuralink помогут людям с повреждениями позвоночника снова начать ходить.
Neuralink был создан Илоном Маском в июле 2016 года. Компания занимается разработкой чипов, которые можно будет вживлять в человеческий мозг. По мнению Маска, такие устройства позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям управлять компьютером силой мысли.
Ранее житель Аризоны Брэдфорд Смит, который страдает амиотрофическим склерозом, смог заговорить собственным голосом благодаря чипу Neuralink.