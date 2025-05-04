В два раза увеличится объем подушевого финансирования в колледжах Казахстана

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. С 1 сентября 2025 года в два раза увеличится объем подушевого финансирования профобразования, заявили в правительстве Казахстана.
На данный момент средний размер средств, выделяемых на обучение одного студента, составляет 437 тысяч тенге (846,6 долларов), теперь он составит в среднем 912 тысяч тенге (1,7 тысячи долларов).
«Новый норматив финансирования состоит из основной и стимулирующей частей, при этом стимулирующие выплаты предоставляются колледжам, достигшим конкретных показателей», — отметили в правительстве.
Также новая система финансирования позволит подготовить конкурентоспособных специалистов, оснастить организации образования современным материально-техническим оборудованием и организовать курсы повышения квалификации педагогов.
На сегодня в стране осуществляют подготовку кадров 772 колледжей. Контингент составляет всего 556 тысяч студентов, из которых 85% обучаются по гранту, а 65% объема государственного образовательного заказа направлено на технические специальности.
Колледжи реализуют образовательные программы по 227 специальностям и 753 квалификациям.