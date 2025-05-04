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В ближайшие дни в Башкирии пообещали сильный ветер и дожди

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на ближайшие три дня.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня. В республике 4,5 и 6 мая ожидаются дожди и сильные порывы ветра.

Сегодня, 4 мая, пообещали сильные ветер и дожди. Днем температура воздуха составит +13, +18°.

Рабочая неделя в понедельник, 5 мая, также начнется с дождей и сильных порывов ветра. Температура воздуха днем поднимется до +20, +25°.

Во вторник, 6 мая, пообещали небольшой дождь и сильный ветер. Температура воздуха ночью +7, +12°, днем +20, +25°.

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