AP: Пакистан успешно испытал баллистическую ракету

Пакистан осуществил испытательный пуск баллистической ракеты Abdali, сообщает Associated Press.
Агентство ссылается на информацию, полученную от военных. Источники рассказали, что речь идёт о ракете класса «земля-земля». Дальность полёта ракеты составила 450 километров.
Пуск был произведён для того, чтобы проверить «оперативную готовность войск и ключевых технических параметров». В ходе модернизации усовершенствовали навигационную систему, а также «улучшили манёвренность».
В материале сказано, что президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр страны Шахбаз Шариф «поздравили всех, кто стоял за успешным испытанием».
Ранее в Минобороны Пакистана заявили, что готовы к вооружённому конфликту с Индией.
Напомним, Индия и Пакистан являются ядерными державами. На вооружении каждого из этих государств находятся примерно по 160 боеголовок.