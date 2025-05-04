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AP: Пакистан успешно испытал баллистическую ракету

Дальность полёта ракеты составила 450 километров.
Источник: Аргументы и факты

Пакистан осуществил испытательный пуск баллистической ракеты Abdali, сообщает Associated Press.

Агентство ссылается на информацию, полученную от военных. Источники рассказали, что речь идёт о ракете класса «земля-земля». Дальность полёта ракеты составила 450 километров.

Пуск был произведён для того, чтобы проверить «оперативную готовность войск и ключевых технических параметров». В ходе модернизации усовершенствовали навигационную систему, а также «улучшили манёвренность».

В материале сказано, что президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр страны Шахбаз Шариф «поздравили всех, кто стоял за успешным испытанием».

Ранее в Минобороны Пакистана заявили, что готовы к вооружённому конфликту с Индией.

Напомним, Индия и Пакистан являются ядерными державами. На вооружении каждого из этих государств находятся примерно по 160 боеголовок.