Секрет успешных сделок: Нутрициолог раскрыла Life.ru три волшебных напитка для переговоров

Безусловно, волшебных эликсиров не бывает. Однако нутрициолог Ирина Селиванова поделилась с Life.ru напитками, которые могут помочь в подготовке к важным встречам и переговорам. По её словам, некоторые натуральные компоненты действительно способны улучшить концентрацию, снизить стресс и повысить работоспособность.