Секрет успешных сделок: Нутрициолог раскрыла Life.ru три волшебных напитка для переговоров

На первом месте — травяной чай с саган-дайля, розмарином и мятой. Такой напиток обладает тонизирующим эффектом, помогает снять тревожность и улучшает настроение. Розмариновая кислота в составе напитка способствует повышению концентрации и скорости мышления.
Волшебный напиток номер 2 — ягодные смузи. Сок из цитрусовых, говорим про свежевыжатый, а ещё лучше смузи, — богат природным витамином С и биофлаваноидами, которые помогают снизить уровень стресса, улучшить настроение и когнитивные способности. Смело пейте, но не на ежедневной основе.
Ирина Селиванова.
Нутрициолог.
Кроме того, добавление гранатового сока усиливает эффект за счёт полифенолов, улучшающих кровообращение и насыщение мозга кислородом. Также полезны сочетания чёрных ягод с яблоком, которые положительно влияют на память и настроение.
На третьем месте — овощные соки. Свекольный сок содержит оксид азота, который улучшает кровоток. Шпинат дополняет действие свеклы, обеспечивая организм полезными микроэлементами. Также оксид азота участвует в нейротрансмиссии. Он является одним из нейромедиаторов, отвечающих за передачу сигналов между нервными клетками.
«Это свойство влияет на когнитивные функции, настроение (повышает его) и общее психоэмоциональное состояние», — заключила Селиванова.
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