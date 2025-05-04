Секреты богинь: почему Одри Хепбёрн, Софи Лорен и Клаудиа Шиффер всегда так шикарно выглядели

Сын иконы стиля, Лука Дотти, вспоминал, что актриса не сидела на специальных диетах, но очень любила долгие пешие прогулки и время от времени занималась танцевальными упражнениями. Любимым блюдом Одри были спагетти с томатным соусом. Она готовила их время от времени, но ела понемногу. К тому же не забывала об овощах, часто могла позволить себе шоколад или бокал виски. На завтрак кинозвезда обычно съедала тост с вареньем, на обед — цыплёнка или телятину с пастой или свежим салатом, а на ужин — куриный суп с овощами. Как видим, лёгкий и питательный рацион.