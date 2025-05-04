Суд пересмотрит взыскание 1,6 млн с жены экс-солиста «Иванушки International»

Ранее Куцевол сама подавала иск к Радову, требуя компенсировать 300 тысяч рублей за оплату ЖКУ за период проживания в этой квартире. Радов в ответ заявил встречные требования, утверждая, что Куцевол проживала в квартире без законных оснований с 2020 по 2021 год, и потребовал взыскать с нее 1,6 млн рублей как неосновательное обогащение. Первоначально суд удовлетворил оба иска: Куцевол получила 182 тысяч рублей от Радова, а с нее взыскали 1,6 млн рублей и 206 тысяч рублей процентов. Однако Второй кассационный суд отменил это решение, указав на нарушения процедуры.