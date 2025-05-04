Суд пересмотрит взыскание 1,6 млн с жены экс-солиста «Иванушки International»

Московский городской суд пересмотрит вопрос о взыскании с гражданской жены покойного участника Иванушки International.
Московский городской суд вновь рассмотрит дело о взыскании более 1,6 млн рублей с гражданской жены покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, Александры Куцевол, сказано в официальных судебных документах. Иск подал друг певца Роман Радов, ставший собственником квартиры Яковлева в 2018 году.
«Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции встал на ее сторону и отменил решение, направив его на новое рассмотрение. В своей жалобе Куцевол указывала на то, что решения были вынесены с нарушением норм материального и процессуального права», — передают РИА Новости, которые ознакомились с документами дела. Куцевол настаивает, что Радов добровольно разрешил ей жить в квартире, так как передал ей ключи после смены замков. Этот аргумент не был учтен судом первой инстанции.
Ранее Куцевол сама подавала иск к Радову, требуя компенсировать 300 тысяч рублей за оплату ЖКУ за период проживания в этой квартире. Радов в ответ заявил встречные требования, утверждая, что Куцевол проживала в квартире без законных оснований с 2020 по 2021 год, и потребовал взыскать с нее 1,6 млн рублей как неосновательное обогащение. Первоначально суд удовлетворил оба иска: Куцевол получила 182 тысяч рублей от Радова, а с нее взыскали 1,6 млн рублей и 206 тысяч рублей процентов. Однако Второй кассационный суд отменил это решение, указав на нарушения процедуры.
Олег Яковлев был солистом группы «Иванушки International» с 1998 по 2013 год, заменив ушедшего Игоря Сорина. Его фирменной песней стал «Тополиный пух», который помог ему завоевать признание публики. Певец скончался в 2017 году от остановки сердца и был похоронен на Троекуровском кладбище.