На Челябинскую область надвигается жара до +24 градусов

В Челябинске — до +14…+16 и без осадков. А с понедельника, по данным «Яндекс. Погоды», начнётся ещё более приятная погода — столбики уличных термометров доберутся уже до отметки +24 градуса. Потом станет чуть прохладнее, но даже по ночам ниже +8 холодать уже не будет.