На Челябинскую область надвигается жара до +24 градусов

По данным местного Гидрометцентра, сегодня на территории области будет стоять облачность с прояснениями, при этом существенных осадков можно не ждать. Днём воздух прогреется до +13…+18. Ветер окажется ощутимым, но с ног сбивать не сможет — порывы западного и юго-западного направлений будут достигать 15 метров в секунду.
В Челябинске — до +14…+16 и без осадков. А с понедельника, по данным «Яндекс. Погоды», начнётся ещё более приятная погода — столбики уличных термометров доберутся уже до отметки +24 градуса. Потом станет чуть прохладнее, но даже по ночам ниже +8 холодать уже не будет.
Весна приносит тепло и цветение, но для аллергиков начинается непростой период. Аллергический конъюнктивит — один из самых популярных сезонных недугов, сопровождающийся слезотечением, зудом и жжением в глазах.