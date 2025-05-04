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На Челябинскую область надвигается жара до +24 градусов

До Челябинской области мелкими шагами добралось потепление. Когда в регионе уличные термометры станут вновь показывать приятные +24 градуса, а также подробный прогноз на воскресенье, 4 мая, выяснили у синоптиков.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 94% 753 мм рт. ст. +19°
Источник: Pchela.News

По данным местного Гидрометцентра, сегодня на территории области будет стоять облачность с прояснениями, при этом существенных осадков можно не ждать. Днём воздух прогреется до +13…+18. Ветер окажется ощутимым, но с ног сбивать не сможет — порывы западного и юго-западного направлений будут достигать 15 метров в секунду.

В Челябинске — до +14…+16 и без осадков. А с понедельника, по данным «Яндекс. Погоды», начнётся ещё более приятная погода — столбики уличных термометров доберутся уже до отметки +24 градуса. Потом станет чуть прохладнее, но даже по ночам ниже +8 холодать уже не будет.

Весна приносит тепло и цветение, но для аллергиков начинается непростой период. Аллергический конъюнктивит — один из самых популярных сезонных недугов, сопровождающийся слезотечением, зудом и жжением в глазах.