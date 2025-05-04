Сильные дожди, ветер и заморозки: Россиян предупредили о непогоде в ближайшие дни

Жители центральных регионов, включая Московскую и Калужскую области, столкнутся с сильными дождями, грозами и ветром до 15−17 м/с. При этом на юге европейской части страны, несмотря на интенсивные осадки, температурный режим останется в комфортных пределах: на Черноморском побережье ночью +11…+13°C, днём +17…+20°C. Исключение составят горные районы Крыма, где возможны заморозки до −2°C. Отдельное предупреждение касается юга Приволжского федерального округа, где столбики термометров могут опуститься до −3°C.