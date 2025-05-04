В Астане перекрыли движение на участке проспекта Абылай хана

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, движение закрыто по проспекту Абылай хана на участке от улицы Манаса до проспекта Б. Момышулы.
«На участке с 3 по 9 мая проходят работы по среднему ремонту. В связи с этим частично перекрыто движение», — пояснили в управлении.
При этом движение автотранспортных средств организовано по одной из сторон в одном направлении поэтапно.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.