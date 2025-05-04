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В Астане перекрыли движение на участке проспекта Абылай хана

Жителей и гостей Астаны предупредили об очередном перекрытии дорог. В этот раз речь идет об участке проспекта Абылай хана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, движение закрыто по проспекту Абылай хана на участке от улицы Манаса до проспекта Б. Момышулы.

«На участке с 3 по 9 мая проходят работы по среднему ремонту. В связи с этим частично перекрыто движение», — пояснили в управлении.

При этом движение автотранспортных средств организовано по одной из сторон в одном направлении поэтапно.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.