Навигацию на Каме поставили на паузу

Также на очереди запуск электрокатамарана Пермь — Закамск. С июня этот маршрут продлят до Краснокамска. В качестве прогулок выходного дня пермякам будут доступны рейсы в Чайковский, Осу и Березники. Также туристы смогут посетить Усолье, Соликамск, Чердынь, Хохловку и Всеволодо-Вильву. Сохранятся и многодневные туры в Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону, Ярославль, Москву, Петрозаводск, Санкт-Петербург. Новинки сезона — речные круизы по Золотому кольцу и рейсы в Сарапул.