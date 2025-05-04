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Навигацию на Каме поставили на паузу

Официальное открытие навигации по внутренним водным маршрутам из Перми намечали на 1 мая.

Официальное открытие навигации по внутренним водным маршрутам из Перми намечали на 1 мая. Однако в дело вмешалась стихия — рекордный снегопад 28 апреля и последовавшие затяжные дожди стали причиной второй волны половодья.

В результате компания «ВодоходЪ», которая обслуживает пригородные маршруты, отложила первые рейсы. Так что субсидированные маршруты Пермь — Заречный, Березники — Быстрая, Старые Ляды — Куликово, Сылва — Троица — Сылва откроются несколько позже запланированного.

Также на очереди запуск электрокатамарана Пермь — Закамск. С июня этот маршрут продлят до Краснокамска. В качестве прогулок выходного дня пермякам будут доступны рейсы в Чайковский, Осу и Березники. Также туристы смогут посетить Усолье, Соликамск, Чердынь, Хохловку и Всеволодо-Вильву. Сохранятся и многодневные туры в Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону, Ярославль, Москву, Петрозаводск, Санкт-Петербург. Новинки сезона — речные круизы по Золотому кольцу и рейсы в Сарапул.