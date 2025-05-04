«Ак Барс» хочет переманить ведущих форвардов омского «Авангарда»

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин провел пресс-конференцию по итогам сезона. Одним из вопросов стал будущий состав команды. Как заявил Марат Валиуллин, «Ак Барс» могут пополнить ведущие форварды омского «Авангарда» Рид Буше и Владимир Ткачев.
«Мы их изучаем, общаемся с их агентами. Если они выйдут на рынок, а нам потолок (зарплат. Прим. ред.) позволит их подписать, то будем разговаривать по ним», — сообщил Валиуллин.
Отметим, что ранее на пресс-конференции по итогам сезона руководство ХК «Авангард» не заявляло о намерении расстаться с этими игроками. Напротив, по словам главного тренера «ястребов» Ги Буше, «Авангард» ищет возможности перезаключения контракта с Ридом Буше.