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«Ак Барс» хочет переманить ведущих форвардов омского «Авангарда»

Клуб заинтересован в приобретении Рида Буше и Владимира Ткачева.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин провел пресс-конференцию по итогам сезона. Одним из вопросов стал будущий состав команды. Как заявил Марат Валиуллин, «Ак Барс» могут пополнить ведущие форварды омского «Авангарда» Рид Буше и Владимир Ткачев.

«Мы их изучаем, общаемся с их агентами. Если они выйдут на рынок, а нам потолок (зарплат. Прим. ред.) позволит их подписать, то будем разговаривать по ним», — сообщил Валиуллин.

Отметим, что ранее на пресс-конференции по итогам сезона руководство ХК «Авангард» не заявляло о намерении расстаться с этими игроками. Напротив, по словам главного тренера «ястребов» Ги Буше, «Авангард» ищет возможности перезаключения контракта с Ридом Буше.