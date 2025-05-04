Топ-5 главных новостей в Молдове 4 мая 2025: Молдову ждут неделя дождей и резкое похолодание; какие купюры долларов стоит покупать жителям Молдовы; зачем власти решили раздать гражданам Молдовы миллион бесплатных удостоверений личности

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 4 мая 2025:
1. Последний день испепеляющей жары в Молдове: Нас ждут грозы, неделя дождей и резкое похолодание.
2. Какие купюры долларов стоит покупать жителям Молдовы: Как сделать лучший выбор.
3. Зачем власти решили раздать гражданам Молдовы миллион бесплатных удостоверений личности: Власти хотят взять избирательный процесс и результаты выборов под тотальный контроль.
4. Ярмарки в Кишиневе: Где в выходные можно купить что-то отечественное и вкусное, а огородникам — семена и саженцы.
5. Граждан Молдовы продолжают запугивать повестками и штрафами за помощь из России, им становятся плохо: «Третий раз за неделю вызывали скорую родителям» — житель Гагаузии.
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