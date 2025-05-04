В начале следующей недели в Башкирии потеплеет до +22°C

В Башкирии майские праздники пройдут с дождливой и прохладной погодой. По данным синоптиков, 4, 5 и 6 мая в регионе ожидаются осадки, низкие температуры и повышенная влажность воздуха.
В воскресенье, 4 мая, установится пасмурная погода с небольшими дождями. Температура воздуха днем составит от +14°C, ночью +9°C. Ожидается южный ветер до 7 м/с, влажность — около 73%.
Понедельник, 5 мая, погода значительно улучшится. Температура поднимется до +22°C днем и до +15°C. Ветер южный, до 8 м/с. Местами пасмурно, осадки не ожидается.
Во вторник, 6 мая, вновь дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +15 до +19°C, ночью опустится до +7°C. Южный ветер до 7 м/с.