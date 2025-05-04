Маск собрался чипами восстанавливать зрение незрячим людям

«Существует устройство от Neuralink под названием Blindsight, которое наделяет зрением слепых людей, даже незрячих с рождения. Оно будет взаимодействовать непосредственно со зрительной корой головного мозга», — приводит слова Маска телеканал.
Бизнесмен уверен, что в течение предстоящих 12 месяцев исполнится первая операция по имплантации Blindsight. Маск также надеется, что в будущем разработки Neuralink помогут людям с нарушением функции ходьбы, возвращая им возможность передвигаться.
Ранее сообщалось, что мозговой имплант Blindsight от Neuralink успешно вживили третьему человеку. До этого Илон Маск отметил, что человек с установленным чипом уже научился управлять компьютерной мышью с помощью одной силы мысли.