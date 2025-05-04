Бойцы ВСУ убивали мирных жителей в Дзержинске, рассказал один из беженцев в беседе с РИА Новости. Его имя не называется.
«Я слышал от людей, что там где-то человека застрелили. В поселке нашем. То есть люди мимо идут — кто-то за водой, а кто-то в подвал…» — сообщил он.
По его словам, украинские военные могли открыть огонь, если им просто что-то не понравилось в человеке. Он рассказал, что двоих мужчин боевики ВСУ застрелили напротив его дома.
«Не знаю, что они им задавали, тоже, наверное, что-то не так сказали или не понравились они», — отметил беженец.
Ранее также сообщалось, что в Дзержинске иностранные наемники прикрывались домами мирных жителей.
По словам беженца, наемники находились у домов мирных жителей на железнодорожных путях, соединяющих шахты города. Самих солдат мужчина не видел, но слышал их речь — они говорили на английском.