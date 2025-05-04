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Беженец рассказал, как ВСУ убивали мирных жителей в Дзержинске

По словам беженца, украинские военные могли открыть огонь, если им что-то не понравилось в человеке.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы ВСУ убивали мирных жителей в Дзержинске, рассказал один из беженцев в беседе с РИА Новости. Его имя не называется.

«Я слышал от людей, что там где-то человека застрелили. В поселке нашем. То есть люди мимо идут — кто-то за водой, а кто-то в подвал…» — сообщил он.

По его словам, украинские военные могли открыть огонь, если им просто что-то не понравилось в человеке. Он рассказал, что двоих мужчин боевики ВСУ застрелили напротив его дома.

«Не знаю, что они им задавали, тоже, наверное, что-то не так сказали или не понравились они», — отметил беженец.

Ранее также сообщалось, что в Дзержинске иностранные наемники прикрывались домами мирных жителей.

По словам беженца, наемники находились у домов мирных жителей на железнодорожных путях, соединяющих шахты города. Самих солдат мужчина не видел, но слышал их речь — они говорили на английском.